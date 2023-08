Rosną kolejki po darmowe jedzenie w Norwegii. Ponad 100 tysięcy rodzin zgłasza się do organizacji charytatywnych

Norweskie organizacje zgłaszają rosnącą liczbę rodzin proszących o pomoc żywnościową. W związku z tym kilka partii w Stortingu wzywa rząd do podjęcia pilnych działań.

Mímir Kristjánsson z Partii Czerwonych (Rødt) jest przerażony kolejkami po jedzenie w kraju fiordów. Na początku wakacji apelował do władz o odwołanie własnych urlopów i prace nad rozwiązaniem problemu.



– Ludzie stojący w kolejce po darmową żywność, których teraz obserwujemy, to absolutny kryzys. Nie brakuje jedzenia i nie brakuje pieniędzy, ale wciąż ponad 100 tys. rodzin zgłasza się do organizacji charytatywnych – informował Kristjánsson w rozmowie z TV 2.