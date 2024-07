Przemoc nastoletnich „łowców pedofilów”, czyli jak nie wyręczać norweskiej policji

W zeszłym roku policja kryminalna Kripos zatrzymała mężczyznę, który napastował przez internet 250 dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat. Niedawno ujawniono, jak służbom udało się ustalić tożsamość większości ofiar. Niestety najwyraźniej nie wszystkim wystarczają tego typu sukcesy. Trzej zatrzymani w ostatnich dniach nastolatkowie próbowali wziąć sprawy w swoje ręce.

Namawianie dzieci do podejmowania czynności seksualnych oraz potajemne nagrywanie tych wydarzeń. Płacenie za to i szantażowanie opublikowaniem w sieci zdobytych materiałów – tak działał ponadpięćdziesięcioletni sprawca oskarżony w jednym z największych śledztw dotyczących internetowej przestępczości seksualnej w Norwegii. Mężczyzna korzystał z dziś już nieistniejącego, anonimowego serwisu o nazwie Omegle. Udawał tam, że ma kilkanaście lat. Zgromadził filmy o łącznej długości prawie 49 godzin. Wpadł po tym, jak rodzic jednej z ofiar zauważył u swojego dziecka podejrzaną transakcję przez Vipps.

W śledztwie od razu przyznał się do winy, ale jego ofiary pozostawały anonimowe. Do czasu. Kripos udało się ustalić tożsamość stu dziewięćdziesięciu z nich – wszystko dzięki opracowaniu programu, który może okazać się bardzo pomocny w kolejnych tego typu dochodzeniach. Policja nie miała łatwego zadania. Na dane od Omegle nie można było liczyć między innymi dlatego, że firma prawie do końca swojego istnienia przechowywała adresy IP użytkowników zaledwie przez trzy tygodnie.

Opracowane przez Kripos narzędzie to specjalna aplikacja do rozpoznawania twarzy. W połączeniu z przeszukiwaniem baz danych z rejestru paszportowego dała znakomite rezultaty. Umożliwiło to przekazanie informacji o krzywdzie dzieci ich rodzicom. Dzięki temu dojdzie nie tylko do ukarania sprawcy, lecz i ofiary nie zostaną pozostawione samym sobie.