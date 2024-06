Pride Month 2024: wiele szkół w Norwegii nie wywiesi tęczowych flag

Symbolem Miesiąca Dumy są tęczowe barwy i szczególnie w czerwcu są one widoczne na norweskich ulicach. [zdjęcie poglądowe] rawpixel.com/public domain

Czerwiec to w wielu europejskich państwach, w tym w Norwegii, miesiąc zwany Pride Month) – przy tej okazji miasta i organizacje koordynują nie tylko parady równości, lecz także inne wydarzenia związane z propagowaniem tolerancji, szczególnie z myślą o wsparciu ruchu osób LGBT+ i queer.

Symbolem Miesiąca Dumy są tęczowe barwy i szczególnie w czerwcu są one widoczne na norweskich ulicach. Kolorowe pasy pojawiają się na witrynach sklepów czy barów, tęczowe flagi wywieszają zarówno osoby prywatne, jak i urzędy oraz placówki edukacyjne. W tym roku jednak niektóre gminy, szkoły, przedszkola, rodzice i nauczyciele zadeklarowali, że tego nie zrobią.

– Jeśli istnieje jedna rzecz, która symbolizuje wiele ważnych wartości, których naprawdę teraz potrzebuje społeczeństwo, takich jak różnorodność, włączenie społeczne i równość, to jest nią tęczowa flaga – skomentował rzecznik ds. równości i dyskryminacji Bjørn Erik Thon w rozmowie z radiem P4.

Thon zwraca uwagę, że są to wartości, których dzieci powinny się uczyć. – Wywieszenie flagi Pride w tak ważnym dniu jest czymś, co powinny zrobić wszystkie szkoły – mówi Thon.

Minister ds. włączenia społecznego Tonje Brenna dostrzegła toczącą się w mediach i społeczeństwie debatę i stwierdziła, że ​​niektórzy rodzice nie chcą posyłać swoich dzieci do szkoły podczas obchodów Pride odbywających się pod auspicjami placówki.

Trudna historia flagi

Dzisiejszą tęczową flagę zaprojektował artysta Gilbert Baker w San Francisco w 1978 roku. Stało się to na zlecenie polityka Harveya Milka. Był on pierwszym wybranym urzędnikiem w Ameryce, który otwarcie przyznał się do homoseksualizmu i ważną postacią w tak zwanym wówczas ruchu gejowskim.