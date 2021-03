Premier ostrzega: jeśli zakażeń przybędzie, wprowadzimy kolejne restrykcje. Na horyzoncie m.in. prohibicja i rozszerzenie kwarantanny

Zgodnie z zapowiedziami premier Erny Solberg dziś mieliśmy poznać nowe środki kontroli zakażeń obowiązujące dla całego kraju. Tak się jednak nie stało. Zamiast tego szefowa rządu mówiła o możliwych restrykcjach, które władze wdrożą, jeśli wskaźnik zakażeń koronawirusem nie spadnie.

9 marca premier Erna Solberg przedstawiła w Stortingu strategię dalszej walki z koronawirusem. Szefowa rządu nie ogłosiła dziś co prawda nowych restrykcji krajowych, poinformowała jednak, że władze uważnie przyglądają się sytuacji epidemicznej w wielu gminach, w których wzrasta liczba nowych przypadków mutacji covid-19. Solberg poinformowała, że jeśli lokalne środki kontroli zakażeń nie spowodują zatrzymania rozprzestrzeniania się infekcji, rząd wprowadzi środki krajowe. - Rośnie liczba hospitalizowanych i leczonych na oddziałach intensywnej terapii. To budzi niepokój - mówiła premier w Stortingu.- Musimy ograniczyć infekcję, ponieważ nowy wariant wirusa rozprzestrzenia się znacznie łatwiej i może prowadzić do poważniejszego stadium choroby - dodała.

Co z Wielkanocą?

Do 15 kwietnia obowiązuje zalecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by unikać niepotrzebnych wyjazdów za granicę. Oznacza to, że osoby mieszkające w Norwegii nie powinny wyjeżdżać za granicę w czasie świąt wielkanocnych, poinformowała Erna Solberg.



Ostrzegła też, że mieszkańcy Norwegii, którzy teraz wyjeżdżają na zagraniczny urlop, muszą być również przygotowani na to, że rząd rozważy rozszerzenie programu kwarantanny hotelowej na nowe grupy. Oznacza to, że osoby, które obecnie podróżują za granicę w celach wypoczynkowych, po powrocie do domu prawdopodobnie będą musiały przejść kwarantannę wjazdową w hotelu. Władze rozważą też uregulowanie wymogu, aby osoby odbywające kwarantannę wjazdową w domu miały oddzielną sypialnie i łazienkę ,oraz były w stanie zachować odległość dwóch metrów od innych domowników.



Dla tych, którzy chcą spędzić urlop w Norwegii, rząd niebawem powróci z bardziej szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi Wielkanocy. Jak powiedziała Erna Solberg - wszystko zależy od rozwoju infekcji w najbliższej przyszłości.- Już teraz zachęcamy Norwegów mieszkających za granicą, w tym studentów, aby nie wracali do domu na Wielkanoc - dodał jednak szef resortu zdrowia.



Rząd zaleca również zaplanowanie edukacji cyfrowej na uczelniach wyższych w pierwszym tygodniu po Wielkanocy.