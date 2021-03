Nowy program dla firm dotkniętych kryzysem: ma pomóc wrócić do pracy z permitteringu

Zgodnie z głównymi założeniami programu pracodawcy, których obroty spadły o 70 proc. lub więcej, otrzymają do 25 tys. koron miesięcznie na jednego pracownika, adobe stock/ licencja standardowa

Podczas konferencji prasowej 5 marca norweski rząd zaproponował wprowadzenie systemu wsparcia płac, który przede wszystkim przyspieszyłby powrót do pracy osobom przebywającym obecnie na permitteringu oraz odciążył firmy od dłuższego czasu dotknięte kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa.

Program ma obowiązywać od 15 marca do 30 czerwca 2021 roku. Zgodnie z jego głównymi założeniami pracodawcy, których obroty spadły o 70 proc. lub więcej, otrzymają do 25 tys. koron miesięcznie na jednego pracownika, któremu zostaną przywrócone obowiązki zawodowe. Jeśli spadek obrotów jest mniejszy niż 70 proc., kwota wsparcia będzie odpowiednio niższa – do 10 tys. przy spadku obrotów o 15 proc.

Spadek obrotów poniżej 15 proc. nie uprawnia do udziału w programie wsparcia. W przypadku wolontariuszy i organizacji non-profit kwota wsparcia wynosi 15 tys. koron miesięcznie, podobnie jeśli chodzi o praktykantów, którzy wracają do pracy.

Dodatkowe pieniądze również na szkolenia Pracownicy, którzy zostaną przyjęci z powrotem do pracy, musieliby być całkowicie lub częściowo zwolnieni zarówno 5 marca 2021 r., jak i pod koniec 2020 r. Kwotę wsparcia oblicza się na podstawie pozycji pracownika, stopnia zwolnienia oraz liczby dni kalendarzowych, na które dana osoba wróciła do pracy.

Decyzję władz ogłosił minister finansów Jan Tore Sanner. Źródło: flickr.com/Statsministerens kontor/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Maksymalna kwota na firmę i koncern wynosi 9,4 miliona koron na okres od 15 marca do 30 kwietnia i 12,5 miliona za okres 1 maja do 30 czerwca. Odpowiada to pełnemu wsparciu dla 250 osób miesięcznie, co stanowi górną granicę UE dla liczby pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, głosi komunikat rządowy z 5 marca.

– Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, aby zmniejszyć długoterminowe konsekwencje pandemii, jest zapewnienie szybkiego powrotu do pracy. (...) Dla niektórych może to być również dobra okazja do uzupełnienia kompetencji pracowników, zwłaszcza w branżach, w których pandemia pozostawi trwały ślad – powiedział w czasie konferencji minister finansów Jan Tore Sanner. Dodatkowo więc rząd planuje również przeznaczyć 100 milionów koron na program szkoleń wewnętrznych (BIO), zarządzany przez gminy okręgowe.