Imigranci zarobkowi dostaną od Norwegii odszkodowanie. To rekompensata za utratę dochodów po zamknięciu granic

Po programie wsparcia płac dla firm dotkniętych kryzysem przyszła kolej na nowy system wynagrodzeń dla zagranicznych pracowników – norweski rząd zapowiedział rekompensaty dla imigrantów zarobkowych poszkodowanych wskutek wprowadzenia środków kontroli infekcji w Norwegii. Propozycja oznacza, że ​​pracownicy, których to dotyczy, otrzymają odszkodowanie za okres po 29 stycznia, głosi komunikat prasowy z 9 marca.

Z powodu zamkniętych granic i rygorystycznych wymagań, jakie trzeba spełnić, by dostać się na teren kraju fiordów, wielu obcokrajowców, którzy swoje życie zawodowe wiążą z Norwegią, pozostaje bez dochodu. Jak tłumaczyła podczas konferencji prasowej premier Erna Solberg, nowy program odszkodowań jest oparty na systemie zasiłków chorobowych, ponieważ umożliwia to stosunkowo szybkie wprowadzenie go w życie.

Rząd proponuje, aby poszkodowani pracownicy otrzymywali odszkodowanie w wysokości 70 proc. podstawy zasiłku chorobowego do 6G. Pracodawcy, którzy zdecydowali się wypłacać wynagrodzenie w okresie przed wprowadzeniem programu, również otrzymają zwrot kosztów. Program będzie obowiązywał za okres od 29 stycznia, kiedy to wprowadzono zakaz wjazdu do Norwegii, tak długo, jak i sam zakaz.

Wcześniej minister pracy Torbjørn Røe Isaksen podkreślał na łamach prasy, że prace nad projektem odbywają się w trybie priorytetowym i nie powstanie odrębny schemat dla skandynawskich sąsiadów – Szwedów i Finów – lecz system o wspólnym zastosowaniu dla wszystkich europejskich pracowników, którzy uzyskali uprawnienia na norweskim rynku, a obecnie przebywają na permitteringu. Isaksen zaznaczył jednocześnie, że ocena podstawy zwolnienia należy do stron związanych z życiem zawodowym i pracodawcy, a nie do ministerstwa.

Osoby dojeżdżające do pracy w Norwegii i mieszkające na obszarach przygranicznych Szwecji i Finlandii miały możliwość powrotu do pracy od 1 marca.

Osoby dojeżdżające do pracy w Norwegii i mieszkające na obszarach przygranicznych Szwecji i Finlandii miały możliwość powrotu do pracy od 1 marca pod warunkiem przechodzenia testów i kontroli. Takie osoby dojeżdżające mogą otrzymać odszkodowanie za utratę dochodów w lutym.

Pracodawcy też dostaną wsparcie

Co zostało ustalone na początku bieżącego miesiąca, od 15 marca do 30 czerwca 2021 roku będzie obowiązywał program wsparcia płac dla firm, których obroty spadły przez epidemię koronawirusa. W zależności od poniesionych strat ma on zapewnić dofinansowanie na pracowników i umożliwić powrót do pracy tym, którzy przebywają na permitteringu.