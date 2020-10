Popularna atrakcja turystyczna tworzy sztuczny podział i stygmatyzuje? Padła propozycja: zburzyć „bramę Północy”

„Brama do północnej Norwegii” to popularna atrakcja turystyczna i punkt orientacyjny, zaznaczający granicę między nie tylko okręgami Nordland i Trøndelag, lecz także północnym i południowym regionem kraju fiordów. Jak się jednak okazuje, portal ma swoich przeciwników.

Świat poszedł naprzód, brama tylko szkodzi

Jak powiedział Bullvåg w wywiadzie dla NRK, nie widzi on powodu istnienia „bramy do regionu”, ponieważ brama sama w sobie to swego rodzaju komunikat, że przekracza się jakąś granicę i można się za nią spodziewać czegoś innego niż po drugiej stronie. I choć przyznał, że ​​portal do Nord-Norge jako obiekt turystyczny przyciąga wzrok, ma jednak głębsze znaczenie i stygmatyzuje w przeciwieństwie do innych istniejących na terenie Norwegii bram dla turystów.