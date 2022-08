Poprosili o dopłatę za pizzę po odwołanym locie. Dostaną po 5 000 koron

Dwójka pasażerów poskarżyła się, że w ramach rekompensaty po odwołanym locie przewoźnik nie zapewnił im wystarczająco dużo pieniędzy na jedzenie. Teraz komisja odwoławcza zdecydowała, że podróżnym należy się 5 tys. koron odszkodowania.

Według branżowego portalu Flysmart24 do sytuacji doszło w styczniu br., kiedy miał się odbyć kurs z Oslo do Trondheim obsługiwany przez norweskie linie Flyr. Ponieważ jednak kapitan uznał, że pogoda nie pozwala na bezpieczne lądowanie w miejscu docelowym, zawrócił samolot na Gardermoen.

Podróżni zostali zakwaterowani w hotelu, aby poczekać na lot następnego dnia, i dodatkowo otrzymali bony żywnościowe o wartości 150 koron każdy. Wspomniana dwójka pasażerów kupiła dwie pizze, po 190 koron za sztukę. Ponieważ musieli dopłacić do jedzenia z własnej kieszeni, zażądali zwrotu nadwyżki od przewoźnika. Flyr uznał jednak, że 150 koron to wystarczająca kwota i odrzucił wniosek.

Sprawą zajęła się Komisja Odwoławcza ds. Lotów (Transportklagenemnda for flyreiser). Zgodnie z jej orzeczeniem podróżni nie tylko mieli prawo do zwrotu pieniędzy za pizzę, ale także do odszkodowania za opóźnienie po 250 euro, czyli około 5 tys. koron na głowę. Pasażerowie nie byli świadomi, że taka rekompensata im przysługuje, jednak komisja doszukała się nieprawidłowości po stronie Flyr.