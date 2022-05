Awanturował się w samolocie, bo odmówiono mu alkoholu. Teraz ma zapłacić 100 tys. koron

Do zdarzenia doszło w lutym na trasie z Bergen do Bodø. stock.adobe.com/ fot. GunnarE/ tylko do użytku redakcyjnego

Norweskie linie Widerøe żądają odszkodowania od kłótliwego pasażera, przez którego pilot musiał zawrócić samolot z trasy. Mężczyzna kłócił się z załogą pokładową, bo odmówiono mu alkoholu. Teraz może ponieść koszty rzędu 100 tys. koron.

Do zdarzenia doszło w lutym na trasie z Bergen do Bodø. Mimo że jeden z podróżnych już na lotnisku był pijany i głośny, wpuszczono go na pokład. Kiedy jednak po pół godzinie lotu obsługa nie chciała mu sprzedać więcej napojów wyskokowych, zrobił się agresywny i ubliżał załodze. Poinformowano go, że jeśli się nie uspokoi, samolot będzie musiał zawrócić, ale to nie poskutkowało.