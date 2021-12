Elbilom wciąż daleko do dominacji: na norweskich drogach stanowią mniejszość

Statens vegvesen (Zarząd Dróg i Autostrad) podsumował popularność samochodów elektrycznych w Norwegii. Choć dominują wśród nowo kupowanych pojazdów, na drogach wciąż stanowią mniejszość. Do końca 2021 roku nie udało im się przekroczyć poziomu 20 proc. udziałów w rynku.

Do 15 grudnia osobowe samochody elektryczne stanowiły 63,6 proc. nowych pojazdów w Norwegii. W 2020 roku wskaźnik wyniósł 53 proc. W 2021 roku rekordy pobito we wrześniu i grudniu, kiedy elbile stanowiły ponad 76 proc. udziałów w rynku.



Samochody elektryczne nie są jednak najpopularniejszym środkiem transportu w Norwegii. Do połowy grudnia 2021 roku stanowiły 15,6 proc. ogólnej liczby pojazdów osobowych zarejestrowanych w Norwegii. Spośród 2 890 591 zarejestrowanych aut 451 831 to elblie. – Może się wydawać, że proces zmiany norweskiej floty samochodów jest powolny, ale przebiega on w normalny sposób – komentuje Espen Andersson, jeden z dyrektorów Statens vegvesen.