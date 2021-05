Nowe przepisy budowlane: każdy dom musi mieć ładowarkę do elektryka

Norwegia ma najwyższy na świecie udział samochodów elektrycznych na rynku, a w 2020 roku ponad połowa nowych właścicieli aut postawiła na zakup elbila. stock.adobe.com/ fot. Andrey/ tylko do użytku redakcyjnego

Od 1 lipca bieżącego roku wszystkie nowe budynki w kraju fiordów będą musiały być przystosowane do zainstalowania przy nich ładowarki do samochodu elektrycznego, zadecydował norweski rząd. Zmiana przepisów oznacza, że ​​w nowo wybudowanych nieruchomościach muszą istnieć prowadnice dla infrastruktury elektrycznej do miejsca, w którym można zamontować punkt ładowania.

Ma to umożliwić zainstalowanie ładowarek do elbili bez konieczności dostosowywania do tego budynku czy gruntu, czyli przykładowo na zewnątrz nie trzeba będzie przekopywać drogi, aby układać rury elektroinstalacyjne pod asfaltem. Jak tłumaczył w rozmowie z NRK minister ds. modernizacji Nikolai Astrup, chodzi o zmniejszenie barier, które stają przed ludźmi, kiedy ci decydują, jaki samochód powinni kupić, a więc też zachętę do nabycia pojazdu bezemisyjnego.

Aby kraj fiordów był jeszcze bardziej bezemisyjny Norwegia ma najwyższy na świecie udział samochodów elektrycznych na rynku, a w 2020 roku ponad połowa nowych właścicieli aut postawiła na zakup właśnie elbila. W samym marcu 2021 sprzedaż nowych aut wyniosła 56,3 proc., a poinformowała w kwietniu Norweska Federacja Samochodowa (NAF), mieszkańcy kraju fiordów kupili 12 razy więcej pojazdów elektrycznych od tych z silnikiem Diesla. Nowe wymogi, zapewniające zwiększony dostęp do opcji naładowania baterii, mają jeszcze bardziej ułatwić wybór kierowcom.

Propozycję, aby wszystkie nowe domy i budynki mieszkalne, a także budynki do całkowitego remontu i nowo wybudowane hytty, które mają w pobliżu elektryczność i miejsca parkingowe, były dostosowane do instalacji systemu ładowania, przesłał w styczniu bieżącego roku Urząd ds. Jakości Budynków (Dibk). Ponieważ dotyczyła ona zmiany rozporządzenia, a nie ustawy, sprawa nie musiała być rozpatrywana w Stortingu.