Polacy w Norwegii czują się pominięci. Chcą zniesienia kwarantanny jak dla rodaków ze Szwecji i Danii

Granica jest tylko umowna?

Wielu Polaków żyjących w Norwegii uważa za niesprawiedliwy fakt, że chociaż mieszkają i pracują nad fiordami na takich samych zasadach, co ich rodacy w pozostałej części Skandynawii, nie mogą dołączyć do rodzin od razu. Poza kwestiami geograficznymi najczęściej powtarzającym się argumentem jest dość liberalna postawa Szwecji wobec epidemiii koronawirusa – władze nie wprowadziły tam radykalnych środków, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, lecz oparły swoje działania na zaufaniu do obywateli.