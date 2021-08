Podróż do Norwegii: przepisy dla zaszczepionych i niezaszczepionych

Kolor pomarańczowy lub czerwony - obowiązuje kwarantanna podróżna, którą można przeprowadzić we własnym domu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu.



Kolor ciemnoczerwony - podróżni muszą odbyć 10-dniową kwarantannę wjazdową. Najpierw w hotelu kwarantanny - po trzech dniach od przyjazdu do Norwegii muszą wykonać test PCR, jeśli jego wynik testu jest negatywny, mogą dokończyć kwarantannę podróżną w domu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu. Siedem dni po przybyciu do Norwegii muszą w gminie swojego zamieszkania wykonać kolejny test PCR, jeśli wynik będzie negatywny, są zwolnione z kwarantanny.



Kolor fioletowy - 10-dniową kwarantannę można odbyć w domu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu.