Przepisy wjazdowe: złagodzenie zasad dla kilku kolejnych grup

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o złagodzeniu przepisów wjazdowych dla kolejnej grupy osób. Dotyczy to m.in. dzieci, które podróżują z rodzicami posiadającymi unijny certyfikat covid (UCC), a także przebywających za granicą członków rodzin obywateli norweskich, którzy chcą przyjechać do Norwegii.

Tych osób także dotyczy

Oprócz wymienionych wyżej grup, ulga w przepisach obowiązuje także:



- cudzoziemców będących małżonkami / zarejestrowanymi partnerami / konkubentami, nieletnimi lub pełnoletnimi dziećmi i pasierbami obywateli norweskich, gdy rodzina mieszka razem za granicą i podróżuje do Norwegii z obywatelem norweskim lub dołącza do niego w Norwegii



- cudzoziemców będących małżonkami / zarejestrowanymi partnerami / konkubentami, nieletnimi lub pełnoletnimi dziećmi i pasierbami podróżujących obywateli EOG, którzy mieszkają w innym państwie, a podróżują do Norwegii z obywatelem EOG lub dołączają niego w Norwegii



- obywateli EOG, którzy mają odwiedzić bliskiego członka rodziny mieszkającego w Norwegii lub podróżują do Norwegii z norweskim członkiem rodziny.