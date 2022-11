Po centrum Oslo jeżdżą autonomiczne roboty. Testuje je poczta

Posten Norge testuje samojezdne roboty w Oslo. Najnowszy projekt norweskiej poczty sprawdza, w jaki sposób mogą one usprawnić logistykę w przyszłości, zwłaszcza w centrach miast. Testy trwają w stołecznej dzielnicy Aker Brygge.

Roboty będą widocznym elementem Aker Brygge przez cztery tygodnie w listopadzie i grudniu. Trzy razy dziennie odbierają towar z dwóch pobliskich restauracji, Winther i Asia, na zlecenie Posten i Bring, które następnie zawożą do jednostki dystrybucyjnej w Filipstadkaia. Z tej lokalizacji przewoźnik, firma spedycyjna lub partner logistyczny, odbiera produkty i przewozi je do klientów.

– Będziemy nadal wykorzystywać naszą istniejącą pulę ludzkich kurierów do dostarczania towarów do klientów, podczas gdy robot zajmie się wewnętrzną logistyczną częścią łańcucha dostaw – mówi Sven Richard Tønnessen z działu nowych technologii Posten Norge.

Poradzą sobie?

Projekt ma dać między innymi wgląd w to, jak Ottobot odnajdzie się w środowisku miejskim, co ludzie myślą o interakcji z robotem, które przeszkody są trudne do pokonania i czy poradzi sobie z jazdą w nordyckich warunkach pogodowych. Roboty wyprodukowała Ottonomy.