Norweski szpital chce zatrudnić robota. Przyszłość służby zdrowia?

Czy roboty mogą pomagać personelowi medycznemu w codziennych zadaniach? To właśnie sprawdza obecnie norweski szpital Sunnaas. Robot Eve niedawno po raz pierwszy spróbował swoich sił w placówce jako asystent.

HIRO (Human Interactive Robotics for Healthcare) to projekt, którego celem jest opracowanie robota mogącego pełnić funkcję asystenta personelu i pacjentów. Może on dotyczyć transportu lub przekazywania sprzętu do zadań medycznych, podawania żywności i leków, podnoszenia przedmiotów i pomagania pacjentom w odnalezieniu drogi w placówkach medycznych. Szpital Sunnaas liczy na to, że roboty pomogą rozwiązać kwestię niedoboru personelu medycznego.