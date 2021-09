Płatności elektroniczne dalej wypierają w Norwegii gotówkę. Pokazują to zakupy w Vinmonopolet

Ograniczenie użycia gotówki w Vinmonopolet od 2013 roku odzwierciedla ogólny rozwój wykorzystania gotówki w społeczeństwie. flickr.com/ fot. Erik Mörner/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

W tym roku Norges Bank po raz kolejny sprawdził, jaki odsetek klientów Vinmonopolet wydaje w sklepach sieci gotówkę. Wyniki badania pokazują, że wykorzystanie banknotów i bilonu na przestrzeni ostatnich lat stopniowo spadało i obecnie wynosi jedynie 7 proc. płatności dokonanych w państwowych sklepach monopolowych Norwegii.

Tymczasem jeszcze w 2013, od kiedy Vinmonopolet udostępnia bankowi Centralnemu Norwegii dane dotyczące wykorzystania przez klientów gotówki jako płatności w ich placówkach, było to 29 proc. To spadek o 22 punkty procentowe w ciągu ośmiu lat, pisze na blogu Norges Banku Mats Bay Fevolden z Urzędu Stabilności Finansowej. Innymi słowy – w ciągu ośmiu lat wykorzystanie gotówki zostało zredukowane do jednej czwartej i wypierają ją różne metody płatności elektronicznych.

Gotówkę wolą starsi Wraz z upływem lat maleją również różnice w stopniu wykorzystaniu gotówki w poszczególnych regionach Norwegii. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu mieszkańcy wschodniej i południowej części kraju fiordów płacili nią chętniej niż w pozostałej części kraju, już w 2020 r. jej użycie było dość podobne we wszystkich regionach.

Dyrekcja ds. Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego (DSB) uwzględniła gotówkę jako coś, co powinno się mieć w zanadrzu, aby przetrwać trzy dni w przypadku kryzysu.

Gdyby zaś porównać wykorzystanie gotówki w Vinmonopolet z innymi danymi dotyczącymi gmin, takimi jak struktura wiekowa społeczności i warunki społeczno-gospodarcze, okazuje się, że użycie gotówki wzrasta wraz z wiekiem, a mniejsze jest, im wyższe dochody i wykształcenie. Wydaje się jednak, że w ostatnich latach także te powiązania nieco osłabły.

Karta lepsza na większe wydatki Ograniczenie użycia gotówki w Vinmonopolet od 2013 roku odzwierciedla ogólny rozwój wykorzystania gotówki w społeczeństwie, pisze Fevolden w poście na blogu. Norges Bank spekuluje, że w sklepach monopolowych używa się jej prawdopodobnie na równi lub nieco mniej niż w sektorze spożywczym.

Za wyborem płatności elektronicznych w Vinmonopolet mogą przemawiać wyższe średnie ceny produktów, gotówkę wykorzystuje się bowiem zazwyczaj na drobniejsze wydatki, jednak na korzyść może przemawiać chęć zachowania przez niektórych informacji o zakupie alkoholu w tajemnicy.

Pandemia pogorszyła statystyki Podczas gdy w 2013 roku w przypadku trzech na dziesięć przypadków klient płacił w Vinmonopolet gotówką, teraz stanowi ona środek płatności w nieco ponad siedmiu na 100 zakupów. Dodatkowe zmiany nastąpiły w czasie pandemii koronawirusa. Jak pisze Norges bank, do momentu wybuchu pandemii udział płatności gotówkowych spadał o około dwa punkty procentowe rocznie, i w 2019 roku gotówka była wykorzystywana w 15 na 100 przypadkach sprzedaży w sklepie monopolowym. W 2020 udział gotówki zmniejszył się jednak prawie o połowę w stosunku do roku poprzedniego.

Norwegia znajduje się na czele krajów, które coraz bardziej zbliżają się do pełnej bezgotówkowości. Źródło: adobe stock/ licencja standardowa

Przyczyniło się do tego kilka czynników. Przede wszystkim władze zachęcały do ​​korzystania z płatności zbliżeniowych, a zarówno dłonie, jak i pieniądze trzeba było dezynfekować, co wydłużało proces płacenia za zakupy. Statystyki na korzyść płatności elektronicznych podbili także zapewne klienci, którzy nie mogli kupić napojów alkoholowych za szwedzką granicą z powodu restrykcji. Wybierali zatem rodzimą sieć sklepów monopolowych, a płacili prawdopodobnie najczęściej kartami.

Kraj fiordów żegna się z banknotami Norwegia znajduje się na czele krajów, które coraz bardziej zbliżają się do pełnej bezgotówkowości. Według badań Banku Centralnego Norwegii z listopada 2020 zaledwie ok. 4 płatności na 100 dokonywano jesienią ubiegłego roku w kraju fiordów z użyciem gotówki. Daje to Norwegii status państwa o najniższym odsetku korzystania z banknotów i bilonu na świecie.

Gwałtownie rośnie liczba płatności zbliżeniowych i bez kodu PIN: trzy na cztery płatności kartą w kraju fiordów to teraz płatności zbliżeniowe, wskazuje raport Norges Banku. Również płatności mobilne cieszą się coraz większą popularnością, a to za sprawą pojawiania się na rynku kolejnych aplikacji na smartfony, które można wykorzystać do dokonywania płatności w sklepach. Do statystyk przemawiających na poczet transakcji bezgotówkowych przyczyniają się także zakupy online.