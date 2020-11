Gotówka nad fiordami odchodzi do lamusa. Norwegowie płacą nią najrzadziej na świecie

Norwegia wykorzystuje mniej gotówki jako odsetek całkowitych wydatków niż jakikolwiek inny kraj na świecie, wynika z badania przeprowadzonego przez Norges Bank. Według najnowszego raportu norweskiego banku centralnego jesienią tego roku mniej niż 4 proc. transakcji w kraju fiordów zostało dokonanych przy użyciu gotówki.

Według raportu Norges Banku gwałtownie rośnie liczba płatności zbliżeniowych i bez kodu PIN: trzy na cztery płatności kartą w kraju fiordów to teraz płatności zbliżeniowe. Również płatności mobilne cieszą się coraz większą popularnością, a to za sprawą pojawiania się na rynku kolejnych aplikacji na smartfony, które można wykorzystać do dokonywania płatności w sklepach. Do statystyk przemawiających na poczet transakcji bezgotówkowych przyczyniają się także zakupy online.