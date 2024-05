Plastikowe torby w Norwegii znowu podrożeją. Konsumenci nadal używają ich za dużo

Zeszłego lata firma Handelens Miljøfond zwiększyła cenę zakupu plastikowych toreb w norweskich sklepach typu supermarket tak, że w wielu z nich stawka wyniosła nawet 4,25 koron. W następstwie podwyżek sprzedaż siatek gwałtownie spadła.

Mimo to jest zdania, że statystyki nie idą we właściwym kierunku, dlatego też fundusz zdecydował teraz o zwiększeniu kwoty za plastikowe siatki o 1 koronę od 1 maja. Może to oznaczać, że torba może kosztować prawie 6 koron.