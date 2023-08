Plastikowe torby coraz droższe. Mieszkańcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki

Norweski fundusz środowiskowy Handelens miljøfond podwoił kwotę, którą sieci handlowe wnoszą za sprzedaż plastikowych toreb. Sklepy wnoszące opłaty na rzecz organizacji odpowiadają za 82 proc. zużycia siatek w kraju fiordów. Uzyskane w ten sposób środki sfinansują projekty proekologiczne.

We wtorek, 1 sierpnia Handelens Miljøfond podniósł płaconą na rzecz funduszu kwotę o jedną koronę – z 1,00 do 2,00 NOK. Cena większości plastikowych toreb wynosi teraz 4,25 NOK za sztukę. Z organizacją współpracują największe sieci handlowe – Rema 1000, Kiwi, Meny, Joker, Coop oraz wybrane sklepy branżowe. Zwyczajowo podwyższone koszty przerzucane są na klientów. Do końca lipca siatki kosztowały średnio trzy korony.



Ostatnią podwyżkę ogłoszono 1 stycznia 2022 roku. Składka na rzecz funduszu wzrosła z 0,50 do 1,00 NOK. Jak relacjonuje fundusz, doprowadziło to do ograniczenia zużycia toreb plastikowych o 100 mln – do 720 mln w skali roku.