Paralizatory dla policjantów. Nowe uzbrojenie służb

Norweska policja otrzyma paralizatory, ogłosiło 9 września Ministerstwo Sprawiedliwości. Funkcjonariusze mają korzystać z nich w trudnych interwencjach wymagających natychmiastowej reakcji.

Posiadanie paralizatorów nie doprowadziło do zwiększonego użycia siły przez policję, ale dostęp do nich może prowadzić do pewnych zmian, w tym ograniczenia użycia gazu pieprzowego, informują służby. politiet.no/materiały prasowe

Policja musi budzić zaufanie

Tone Vangen, szefowa ds. sytuacji kryzysowych w Urzędzie Policji, dodała, że paralizatory idealnie sprawdzą się w sytuacjach kryzysowych, “ponieważ celem jest zawsze wykorzystanie jak najmniejszej siły wtedy, kiedy policja zostanie do tego zmuszona”. - Poważnie traktujemy użycie siły i zawsze naszym celem będzie zredukowanie użycia jej do ​​absolutnego minimum. Niemniej jednak jest to częścią naszego codziennego życia i naszych zadań, a wtedy musimy dopilnować, aby odbywało się to tak delikatnie, jak to możliwe, przy jak najmniejszym ryzyku obrażeń - wyjaśniła.



Vangen podkreśliła, że użycie przez policję siły i zaufanie społeczeństwa do służba są ze sobą ściśle powiązane. - Podstawą zaufania jest, w jakich sytuacjach używamy siły, a zwłaszcza, w jakich tego nie robimy - podsumowała.