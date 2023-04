Kurier, poczta czy prywatny przewoźnik? Wysyłka paczek do Norwegii i Polski

Wysyłający paczki mają wiele możliwości do wyboru. Fot. Pexels

Paczka nadana przez rodzinę z Polski, a może prezent z kraju fiordów? Prędzej czy później każdy mieszkaniec Norwegii stanie przed potrzebą wysłania lub odbioru przesyłki. Z której usługi najlepiej skorzystać?

Jedną z najpopularniejszych metod przekazywania paczek pozostają usługi pocztowe. W Polsce realizuje je Poczta Polska, w Norwegii Posten Norge.

Paczka pocztowa do Norwegii



minimum 9 cm x 14 cm,

maksymalnie – długość i obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) nie mogą przekroczyć 300 cm,

maksymalna długość nie może przekroczyć 150 cm. Usługi pocztowe w obrocie zagranicznym realizowane przez Pocztę Polską trafiają do około 170 państw. Wymiary paczki muszą mieścić się w przedziale:

– Zawartość paczki pocztowej zagranicznej powinna być szczegółowo podana w formularzu –CP 72 i ewentualnie powinny zostać dołączone egzemplarze deklaracji celnej CN 23. Podawanie informacji ogólnych jest niedopuszczone. Nadawca może również dołączyć do paczki każdy dokument niezbędny przy czynnościach celnych w kraju nadania i w kraju przeznaczenia, taki jak: faktura, pozwolenie wywozu, pozwolenie przywozu, świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne itp. Dokumenty te, jak również ewentualne dodatkowe egzemplarze deklaracji celnych CN 23, umieszcza się w przezroczystej samoprzylepnej kopercie naklejanej na paczkę – precyzuje Poczta Polska.

Paczka pocztowa ekonomiczna wysłana z Polski do Norwegii kosztuje od 56 złotych (przesyłka do 1 kg) do 199 złotych (od 19 do 20 kg). Cennik przesyłki priorytetowej waha się od 70 do 221 złotych. Poczta Polska oferuje także dodatkowo płatne usługi dodatkowe, m.in. potwierdzenie odbioru.

Cena przesyłek listowych wysyłanych przez Pocztę Polską do Norwegii waha się w przedziale od 8,00 złotych (list ekonomiczny do 50 g) do 64,20 złotych (listy i worki do 2000 g).Fot. Fotolia

Poczta Polska oferuje także usługę EMS - w ten sposób przesyłkę można nadać w urzędzie lub przekazać kurierowi, który przyjedzie do naszego domu. Jak informuje usługodawca, nadana w ten sposób paczka dotrze do Norwegii w ciągu 3 dni. Tego typu rozwiązanie jest zdecydowanie droższe. Ceny wahają się od 165 złotych (paczka do 0,5 kg) do 403 złotych (paczka od 19 do 20 kg).

Paczka pocztowa z Norwegii do Polski



maksymalna waga – 20 kg,

maksymalne wymiary – 120 x 60 x 60 cm,

minimalne wymiary – 23 x 13 x 1 cm.

W przypadku listów zagranicznych wymiary i waga wynoszą:



maksymalna waga – 2 kg,

maksymalna suma głębokości, długości i szerokości – 90 cm,

maksymalna długość – 60 cm. Specjalne normy muszą spełniać również przesyłki, które transportowane są do Polski. Jak informuje Posten Norge, paczki muszą spełniać wymóg:W przypadku listów zagranicznych wymiary i waga wynoszą:

W przypadku wysłania specjalnych paczek zagranicznych, obowiązują reguły dotyczące tradycyjnego transportu przesyłek. Limit wagi jest jednak zdecydowanie większy i wynosi 35 kg.Fot. Björn Wylezich - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

W przypadku tradycyjnych paczek cennik waha się od 382 (paczka do 1 kg) do 876 NOK. Cenę można obniżyć o 70 NOK, jeśli wszystkie formalności załatwimy online oraz samodzielnie wydrukujemy list przewozowy. Najmniejsze listy wysyłane za granicą kosztują 29 NOK. Wraz ze wzrostem wagi i wymiarów oraz wyborem opcji dodatkowych (m.in. przesyłka priorytetowa z zabezpieczeniem) koszt może wynieść do 535 NOK.

Przesyłka ekspresowa powinna dotrzeć do europejskiego odbiorcy w ciągu dwóch dni. Jej koszt waha się od 1359 NOK (500 g) do 6908 NOK (35 kg).

Transport paczek z Polski i Norwegii Przesyłki pocztowe realizują także prywatne firmy transportowe. Informacje o nich pojawiają się na polonijnych grupach w mediach społecznościowych, blogach oraz portalach poświęconych Norwegii. Firmy transportowe, cenniki, szczegółową ofertę oraz opinie o nich można znaleźć w panelu ogłoszeń oraz na forum Mojej Norwegii.

Paczki kurierskie do Norwegii i Polski



DHL,

GLS,

UPS,

FEDex.

Realizację przesyłek zagranicznych, a więc z Norwegii do Polski oraz z Polski do Norwegii, realizują także międzynarodowe firmy kurierskie. Do najpopularniejszych usługodawców w branży należą:

DHL,

GLS,

UPS,

FEDex.

Oferta każdej z nich jest zróżnicowana. Część przedsiębiorstw oferuje m.in. przesyłki ekspresowe. Coraz większym zaufaniem cieszą się także platformy kumulujące usługi wielu partnerów. Decydując się na takie rozwiązanie, można skorzystać z portalu internetowego Sendit.

Firmy kurierskie, podobnie jak urzędy pocztowe, oferuję dodatkowe usługi – m.in. możliwość śledzenia paczki oraz ubezpieczenia jej.

W każdym przypadku, przed wysłaniem paczki z Polski do Norwegii lub w drugą stronę, zaleca się sprawdzenie aktualnych przepisów celnych, wymagań dotyczących deklaracji oraz opłat za przesyłki międzynarodowe obowiązujących w obu krajach. Należy pamiętać, że niektóre towary oraz dokumenty nie mogą być przesyłane. Szczegółowymi informacjami dysponują urzędy celne oraz Poczta Polska i Posten Norge.



Źródła: Poczta Polska, Posten Norge, MojaNorwegia.pl