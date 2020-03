Owoce, kosmetyki, auta: importowane towary mogą wkrótce podrożeć

Produkty z azjatyckich fabryk

Odzież i obuwie, szczególnie z sieciówek, nie należały dotąd do towarów, na których wysokie ceny mogli narzekać norwescy konsumenci. Ponieważ jednak w związku z pandemią koronawirusa zamknięto lub ograniczono produkcję największych azjatyckich fabryk, wartość sprowadzanych do kraju fiordów towarów może się zmienić. Istnieje duża szansa, że będzie to dotyczyć marek, które jako stację pośrednią traktują Europę i dopiero stamtąd sprzedają produkty dalej. Gdyby Norwegia musiała płacić eksporterom w dolarach, odbiłoby się to z czasem na budżecie konsumentów. Proces wzrostu cen w przypadku ubrań i butów może się jednak okazać powolny, pisze TV2.