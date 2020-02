Początek roku pod znakiem inflacji. Ceny żywności idą w górę

Według najnowszych danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) w ciągu ostatniego roku wydatki przeciętnego norweskiego gospodarstwa domowego po raz kolejny zwiększyły się – statystki pokazują bowiem, że od stycznia 2019 do 2020 roku inflacja wzrosła o 1,8 proc. Wśród produktów, które w ostatnim czasie najbardziej przyczyniły się do podwyżki kosztów życia, są produkty spożywcze i napoje – od grudnia 2019 roku do stycznia 2020 ich ceny wzrosły aż o 2,9 proc.

Najdroższa żywność

Norwegia od wielu lat słynie nie tylko z wysokich zarobków, ale też z jednych z najwyższych kosztów życia na świecie – wśród najdroższych produktów znajdują się m.in. wyroby alkoholowe, ale też produkty spożywcze, co daje się we znaki wielu imigrantom zarobkowym.



Według najnowszych statystyk SSB w ciągu ostatniego roku wydatki, jakie musi ponieść przeciętne gospodarstwo domowe, wzrosły o kolejne 1,8 proc. Do ogólnej podwyżki kosztów życia z pewnością najbardziej przyczyniają się właśnie produkty spożywcze, których wartość jedynie od grudnia do stycznia wzrosła o całe 2,9 proc. Eksperci z dziedziny ekonomii łączą takie zmiany z niedawnym okresem świątecznym oraz ewentualnymi podwyżkami i promocjami, które w tym czasie wprowadzają właściciele sklepów.



Przykładowo jeszcze w połowie grudnia średnia cena za opakowanie 12 sztuk jajek wynosiła w Norwegii 24,40 koron, podczas gdy pod koniec stycznia trzeba było zapłacić już 27,90 koron. Podobny wzrost dotyczy też większości warzyw – w ciągu miesiąca średnia cena za sztukę zielonego ogórka wzrosła z 14,80 koron do 21,90 koron, podczas gdy za główkę sałaty lodowej trzeba zapłacić nawet 20 koron, czyli prawie 5 koron więcej niż w grudniu.



Poniżej przygotowaliśmy zestawienie średnich cen popularnych produktów w norweskich supermarketach: