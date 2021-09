Ograniczenia wjazdu do lipca 2022? Na wszelki wypadek, informuje ministerstwo

Ministerstwo Sprawiedliwości wnioskuje o wydłużenie obowiązywania tymczasowej ustawy o ograniczeniach wjazdu dla cudzoziemców ze względu na zdrowie publiczne. Wniosek przesłano do konsultacji.

- Ustawa o ograniczeniu wjazdu obowiązuje co do zasady do 1 grudnia 2021 r. Ministerstwo proponuje jednak jej przedłużenie do 1 lipca 2022 r. - głosi komunikat resortu z 10 września.

Chodzi o zdrowie publiczne

Ministerstwo tłumaczy, że intencją władz nadal jest całkowite zniesienie obostrzeń, jednak wydłużenie ustawy jest konieczne w przypadku kolejnej fali zakażeń covid-19 i ochrony przed importem infekcji z zagranicy. - Celem restrykcji jest ograniczenie prawa wjazdu dla cudzoziemców, którzy w przeciwnym razie mieliby prawo wjazdu do Norwegii, gdy konieczne jest zapewnienie zdrowia publicznego podczas wybuchu epidemii COVID-19. Ograniczenia wjazdu są kluczowe dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji - tłumaczy resort.



Władze dodają, że chociaż w Norwegii szczepionką na koronawirua zaszczepiła się już większość populacji, to nadal stanowi on zagrożenie dla społeczeństwa. - Istnieje duża niepewność co do dalszego rozwoju pandemii w Norwegii i na całym świecie. Jest to szczególnie związane z faktem, że w wielu krajach wskaźnik szczepień jest niski oraz z niebezpieczeństwem pojawienia się nowych i groźniejszych wariantów wirusów - dodaje Ministerstwo Sprawiedliwości.