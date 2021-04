Od piątku powolny powrót do normalności. Czas na pierwszy etap otwierania Norwegii

Podczas popołudniowej konferencji prasowej premier Erna Solberg ogłosiła datę pierwszego etapu otwierania kraju. 16 kwietnia Norwegia bardzo powoli wrzuca drugi bieg po Wielkanocnym lockdownie.

Pierwszy etap czas start

Od 16 kwietnia, zgodnie z zaleceniami Urzędu s. Zdrowia (Helsedirektoratet) i Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), zmienią się krajowe środki kontroli zakażeń:



- zalecany dystans społeczny zmniejszy się - z 2 metrów do 1 m



- rząd zachęca ludzi do spotkań na świeżym powietrzu, ale podkreśla, by nie przyjmowali więcej niż pięcioro gości w domu. Można jednak przyjąć w domu więcej osób niż pięć, jeśli wszystkie zamieszkują to samo gospodarstwo domowe



- z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w lokalach do 22 można serwować alkohol do posiłku

- w wydarzeniach sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia może brać udział do 50 osób, jednak uczestnicy muszą mieszkać w tej samej gminie



- dzieci i młodzież poniżej 20 roku życia może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych (nie musi zachowywać dystansu 1 m)



- dzieci uczęszczające do przedszkola/szkoły podstawowej mogą się wzajemnie odwiedzać w domach, jeśli należą do tej samej grupy/klasy



- dorośli mogą prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe w pomieszczeniach w grupach do 10 osób, pod warunkiem, że mogą zachować jeden metr dystansu od siebie



- dorośli mogą brać udział w zorganizowanych zajęciach na powietrzu, pod warunkiem, że mogą zachować jeden metr dystansu od siebie



- najlepsi sportowcy mogą powrócić do regularnych treningów



- maksymalnie 10 osób może brać udział w prywatnych spotkaniach, takich jak np. urodziny w wynajmowanych lokalach. Maksymalnie 20 osób może brać udział w takich spotkaniach na zewnątrz



- rząd pozwala również na otwarcie branży handlowej, jeśli odbędzie się to przy zachowaniu środków kontroli zakażeń.



Władze ponownie zaapelowały także do społeczności muzułmańskiej o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas rozpoczynającego się dziś Ramadanu.