Rozpoczyna się Ramadan: władze apelują do muzułmanów o przestrzeganie obostrzeń

Ramadan uważany jest za najświętszy miesiąc dla wyznawców islamu. Rozpoczyna się 13 kwietnia i kończy 12 maja. Do norweskiej społeczności muzułmańskiej wystosowano szereg próśb o unikanie zgromadzeń oraz przestrzeganie obostrzeń. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) przygotował specjalny poradnik ds. kontroli zakażeń, który ma wspierać bezpieczne przeżywanie Ramadanu.

Oslo zachęca do alternatywnego przeżywania świąt

Głos w sprawie Ramadanu zabrał m.in. burmistrz Oslo Raymond Johansen. Zwrócił uwagę, że władze stolicy zaapelowały do muzułmanów o unikanie kontaktów z innymi osobami oraz powstrzymanie się od podróżowania. – Ramadan, podobnie do Wielkanocy, może przyczynić się do wzrostu liczby zakażeń. [...] Meczety dobrze radzą sobie z obostrzeniami. Obecnie, podobnie jak przed rokiem, ważne jest, by muzułmanie unikali tradycyjnych wspólnych posiłków po zachodzie słońca. W normalnych warunkach gromadzą one wiele osób – przyznał Raymond Johansen.