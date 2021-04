Krok po kroku: tak ma wyglądać otwarcie Norwegii. W planie m.in. paszport covidowy

7 kwietnia premier Erna Solberg ogłosiła w Stortingu rządowy plan otwarcia Norwegii. Władze celowo, przez wzgląd na nagły wzrost zakażeń przed Wielkanocą, zwlekały z upublicznieniem planu luzowania obostrzeń. Teraz jednak mówią, jak - krok po kroku - będą przywracać kraj do normalności.

Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Les regjeringen plan for gradvis gjenåpning her: https://t.co/DkZJgICwJ4

4 etapy

Etap 1:



Będzie oznaczać luzowanie obostrzeń wprowadzonych przed Wielkanocą:



- do 5 gości w domach prywatnych

- możliwość organizacji wydarzeń, które gromadzą tylko mieszkańców z jednej gminy

- sprzedaż alkoholu w lokalach możliwa o godz. 22, z zachowaniem reżimu sanitarnego

- zalecane zachowanie dystansu społecznego wynoszącego 1 metr

- limit do 100 osób uczestniczących w imprezach zamkniętych, takich jak wydarzenia kulturalne i sportowe, konferencje i nabożeństwa, w których każdy siedzi w wyznaczonym miejscu

- do 200 osób na imprezach plenerowych, ale z możliwością organizacji trzech grup po 200 osób, jeśli uczestnicy mają wyznaczone miejsce siedzące.



Etap 2:



- w przypadku wizyt w domach prywatnych możliwość przyjęcia od 5 do 10 gości

- możliwość organizacji imprez prywatnych w lokalach dla maksymalnie 20 osób

- sprzedaż alkoholu w lokalach możliwa do godz. 24

- imprezy (kulturalne, sportowe itp.) mogą odbywać się z udziałem 200 osób w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie wszyscy siedzą w ustalonych, wyznaczonych miejscach

- dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w wydarzeniach i warsztatach organizowanych na terenie gminy. W pomieszczeniach obowiązuje limit 100 osób biorących udział w wydarzeniu

- dla dorosłych uprawiających sport amatorski organizowane zajęcia będą mogły stopniowo zostać wznowione na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach - w grupach do 20 osób. Do połowy kwietnia władze sanitarne zaproponują model ponownego otwarcia sportu masowego

- władze utrzymują zalecenie, aby unikać wyjazdów za granicę, chyba że jest to absolutnie konieczne. Nadal będą obowiązywały surowe wymagania dotyczące kwarantanny i testów dla osób, które wjeżdżają do kraju

- pojawią się ułatwienia dla rodzin z zagranicy, zarówno z obszaru EOG, jak i z krajów trzecich. Rząd rozważy np. zezwolenie na wizyty partnerów czy dziadków

- pojawią się również ułatwienia dla dla grup priorytetowych podróżujących służbowo z zagranicy.