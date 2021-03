Od dziś „spokojny tydzień”. Rozpoczynają się urlopy wielkanocne

W Niedzielę Palmową rozpoczyna się tzw. spokojny (cichy) tydzień. Den stille uke to też często początek ferii wielkanocnych dla wielu mieszkańców kraju fiordów, bowiem w Norwegii Wielki Czwartek i Wielki Piątek to dni wolne od pracy.

W 2021 spokojny tydzień rozpoczyna się 28 marca, w związku z czym wielu Norwegów cały okres do Wielkanocy przeznacza na urlop świąteczny.



Wielkanoc 2021 - dni wolne:



1 kwietnia – Wielki Czwartek (Skjærtorsdag) (NO)

2 kwietnia – Wielki Piątek (Langfredag) (NO)

4 kwietnia – Wielkanoc (Påskedag) (NO, PL)

5 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (Andre Påskedag) (NO, PL)



Triduum Paschalne i okres wielkanocny są dla mieszkańców Norwegii szansą na dodatkowy wypoczynek. W porównaniu z Polską mieszkańcy kraju fiordów otrzymują bowiem dodatkowe dwa dni wolnego – Wielki Czwartek i Wielki Piątek.