Jeszcze bardziej zaostrzają środki kontroli. Wielkanoc pod znakiem reżimu sanitarnego

Zakaz serwowania alkoholu w całym kraju, obowiązkowa izolacja po pobycie za granicą tylko w hotelach kwarantanny, a także ograniczenie kontaktów towarzyskich - rząd Norwegii przedstawia dziś nowe środki kontroli zakażeń obowiązujące dla całego kraju.

23 marca o 18 minister zdrowia Bent Høie przedstawił kolejne restrykcje nałożone przez władze na czas Wielkanocy. Rząd, jak gdyby w obawie przed ignorowaniem przez mieszkańców Norwegii obostrzeń w trakcie świątecznych wyjazdów np. do domów wypoczynkowych, zaostrza środki kontroli na szczeblu krajowym. - Święta wielkanocne prowadzą również do zwiększonego ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji, ponieważ wielu może podróżować więcej niż zwykle i spotykać się [towarzysko - przyp.red.] częściej niż zwykle - poinformował szef resortu. - Widzimy, że brytyjska odmiana koronawirusa pojawia się w miejscach, w których wcześniej nie było prawie żadnych infekcji - stwierdził minister. Dodał, że w niektórych miejscach w kraju, np. Oslo, Viken, Vestfold, Telemark czy Bodø, lokalne władze już zaostrzyły środki kontroli wobec wciąż rosnącej liczby zakażeń.

Bardziej zaraźliwe odmiany koronawirusa wirusów pojawiają się w miejscach, w których nie było prawie ani jednego przypadku infekcji. Widzimy, że pojedynczy przypadek bardzo szybko prowadzi do większych ognisk infekcji, a bardziej zakaźne mutacje przyczyniają się do poważniejszego przebiegu choroby, której rozwój trudniej zatrzymać. Takie jest doświadczenie gmin, które z biegiem czasu próbowały zmniejszyć infekcję za pomocą surowych środków. Musimy unikać sytuacji, w których coraz większe obszary kraju po Wielkanocy będą w takiej samej sytuacji. Dlatego teraz potrzebne są jeszcze surowsze środki krajowe. ~ Bent Høie

Minister zdrowia w imieniu władz zaapelował do mieszkańców Norwegii o to, by nie wyjeżdżali za granicę, jeśli nie zachodzi taka konieczność. Ci, którzy jednak zdecydują się na zagraniczny wyjazd, muszą liczyć się z tym, że kwarantannę wjazdową spędzą wyłącznie w hotelu. Nie istnieje możliwość jej skrócenia - należy odbyć całą 10-dniową kwarantannę.

Ograniczyć kontakty towarzyskie

Rząd zaleca także zwiększenie dystansu społecznego - z jednego metra do dwóch. Oprócz tego wprowadza się ograniczenia związane z kontaktami towarzyskimi - w domu można podjąć maksymalnie dwoje gości, a osoby mieszkające na obszarach o dużym wskaźniku zakażeń nie powinny przyjmować wizyt w domu ani same na nie chodzić. - Wszystkie zaplanowane wydarzenia powinny zostać odwołane - dodał minister zdrowia. Dotyczy to również wydarzeń sportowych - zakazuje się organizowania zajęć sportowych w pomieszczeniach (wyjątek ustanawia się tylko dla profesjonalnych sportowców). Siłownie w całym kraju nie mogą już wpuszczać osoby z innych gmin. Centra fitness będą otwarte tylko dla mieszkańców gminy, którzy chcą skorzystać rehabilitacji, indywidualnego treningu i leczenia. Baseny również będą zamknięte, ale mogą z nich korzystać osoby wymagające rehabilitacji, a także dzieci trenujące pływanie.



Władze rekomendują także, by mieszkańcy robili przedświąteczne zakupy wyłącznie w gminach zamieszkania.