Zmiany na norweskiej granicy: kolejne przejście otwarte

Rząd zdecydował się otworzyć nowe przejście na granicy ze Szwecją. Ruch pomiędzy państwami będzie możliwy w punkcie Murumoen w Lierne. Wydłużono także godziny otwarcia przejścia granicznego Riksåsen w Kongsvinger. Norweskie władze tłumaczą decyzję ułatwieniem codziennego życia osobom, które pracują w jednym z państw i dojeżdżają do niego.

Szwedzi luzują ograniczenia

24 marca szwedzki rząd poinformował o zniesieniu ograniczeń dotyczących wjazdu Norwegów i Duńczyków do kraju. – Oznacza to, że mogą oni podróżować do swoich domków letniskowych i spotykać się w kraju z przyjaciółmi – poinformował szwedzki minister spraw wewnętrznych Mikael Damberg. Warunkiem przekroczenia granicy jest okazanie negatywnego wyniku testu, wykonanego najpóźniej 48 godzin przed wjazdem. Osoby dojeżdżające do pracy wciąż mogą poddawać się diagnozie raz w tygodniu.