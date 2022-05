Ocena Przyjazności Mieszkaniowej: wśród dużych gmin bryluje Kristiansand, Oslo wypada najgorzej

Kristiansand to najbardziej przyjazna duża gmina, jeśli chodzi o mieszkalnictwo. stock.adobe.com/licencja standardowa

Kristiansand zostało uznane za najlepszą dużą gminę w Norwegii pod względem budownictwa mieszkaniowego. W tej kategorii wyjątkowo słabo wypadło Oslo, które znalazło się po przeciwległej stronie rankingu w tzw. Ocenie Przyjazności Mieszkaniowej (Boligvennlighetskåringen).

W Oslo mieszkań jest za mało w stosunku do rosnącej populacji, a ich ceny wywindowane.Źródło: MN

Vestre Toten wypada ogólnie najlepiej ze wszystkich 119 konkurentów i została uznana za najbardziej przyjazną gminę roku, jeśli chodzi o mieszkalnictwo. Kristiansand to zaś najlepsza z dużych gmin pod tym względem. Uznano, że strategia stawiania nowych budowli rzeczywiście pomaga walczyć z inflacją i zapewnia mieszkańcom gminy dobry dostęp do mieszkań.

Sandnes, Bergen i Bodø zajmują kolejne miejsca wśród dużych gmin. Sandnes wypada najlepiej jako facylitator, zapewniając ułatwienia w organizacji budowy mieszkań, natomiast Tromsø pod względem liczby nowych domów. Na samym dole wśród dużych gmin po analizie wszystkich kategorii uplasowało się Oslo (i prawie na końcu wśród wszystkich gmin). Wychodzi na to, że w stolicy mieszkań jest za mało w stosunku do rosnącej populacji, a ich ceny wywindowane. Sprawia to, że tylko najzamożniejsi mogą sobie pozwolić na zakup nieruchomości w Oslo.