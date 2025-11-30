Kościół Katolicki w Norwegii rośnie w siłę? Olbrzymie zmiany nad fiordami

Tendencja jest widoczna szczególnie w dużych miastach i obszarach zurbanizowanych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Coraz więcej młodych Norwegów decyduje się na konwersję do Kościoła Katolickiego. Tendencję notują duchowni w wielu częściach kraju. W tle mogą pojawiać się potrzeby stabilizacji i poszukiwania sensu w zmieniającym się świecie. Motywacje są zróżnicowane i wynikają zarówno z osobistych wyborów, jak i wpływu otoczenia.

W ostatniej dekadzie Kościół Katolicki w Norwegii zanotował wyraźny wzrost liczby wiernych. Od 2015 do 2025 roku liczba członków zwiększyła się z 95 655 do 168 220, co oznacza wzrost o 76 proc. Największy przyrost miał miejsce między 2024 a 2025 rokiem, kiedy liczba wiernych wzrosła o 1 557 osób.



Duchowni podkreślają, że część nowych członków stanowią dorośli, którzy podejmują świadomą decyzję o konwersji. Zjawisko jest szczególnie widoczne w dużych miastach i obszarach silnie zurbanizowanych.

Młodzi szukają wspólnoty Wśród nowych katolików są również ci, którzy po okresie poszukiwań wybierają katolicyzm jako drogę duchową. Młodzi często trafiają do Kościoła poprzez materiały internetowe, rozmowy z duchownymi oraz kursy przygotowawcze, które notują rekordową frekwencję.



W Oslo liczba uczestników zajęć wzrosła z około 80 do ponad 107 w zaledwie rok. Przyciąga ich wspólnota, możliwość pogłębiania wiary oraz bardziej tradycyjne formy liturgii, w tym msze po łacinie.

Zainteresowanie Kościołem łączy się często z poszukiwaniem stabilności w niepewnych czasach.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Poszukiwanie stabilności w niepewnych czasach Psychologowie wskazują, że wzrost liczby konwersji może mieć związek z atmosferą społecznej niepewności. Współczesny świat bywa odbierany jako konfliktowy i niestabilny, co skłania część młodych do szukania trwałych ram życiowych.



Religia staje się dla niektórych źródłem przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa, choć – jak podkreślają specjaliści – przyczyny są indywidualne i trudne do jednoznacznej oceny. Zmiana wyznania bywa odpowiedzią na pytania o sens, wartości i miejsce w świecie. Niektórzy dostrzegają też atrakcyjność tradycyjnych wzorców oraz bardziej konserwatywnego podejścia do duchowości.

Nowe miejsca i nowe wspólnoty W parafiach w całej Norwegii pojawiają się kolejne osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Duchowni mówią o rosnącej frekwencji na mszach i o zwiększonym zainteresowaniu kursami przygotowawczymi.



Wielu nowych wiernych podkreśla, że odnalazło w Kościele przestrzeń do budowania relacji i rozwijania duchowości. Niektórzy, odkrywają w nim miejsce oferujące im jasną strukturę i poczucie ciągłości. Właśnie w takich wspólnotach wielu młodych poszukuje dziś swojej własnej drogi.