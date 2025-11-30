Kościół Katolicki w Norwegii rośnie w siłę? Olbrzymie zmiany nad fiordami
30 listopada 2025 10:02
Tendencja jest widoczna szczególnie w dużych miastach i obszarach zurbanizowanych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Duchowni podkreślają, że część nowych członków stanowią dorośli, którzy podejmują świadomą decyzję o konwersji. Zjawisko jest szczególnie widoczne w dużych miastach i obszarach silnie zurbanizowanych.
Młodzi szukają wspólnoty
W Oslo liczba uczestników zajęć wzrosła z około 80 do ponad 107 w zaledwie rok. Przyciąga ich wspólnota, możliwość pogłębiania wiary oraz bardziej tradycyjne formy liturgii, w tym msze po łacinie.
Zainteresowanie Kościołem łączy się często z poszukiwaniem stabilności w niepewnych czasach.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Poszukiwanie stabilności w niepewnych czasach
Religia staje się dla niektórych źródłem przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa, choć – jak podkreślają specjaliści – przyczyny są indywidualne i trudne do jednoznacznej oceny. Zmiana wyznania bywa odpowiedzią na pytania o sens, wartości i miejsce w świecie. Niektórzy dostrzegają też atrakcyjność tradycyjnych wzorców oraz bardziej konserwatywnego podejścia do duchowości.
Nowe miejsca i nowe wspólnoty
Wielu nowych wiernych podkreśla, że odnalazło w Kościele przestrzeń do budowania relacji i rozwijania duchowości. Niektórzy, odkrywają w nim miejsce oferujące im jasną strukturę i poczucie ciągłości. Właśnie w takich wspólnotach wielu młodych poszukuje dziś swojej własnej drogi.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz