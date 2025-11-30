Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Kościół Katolicki w Norwegii rośnie w siłę? Olbrzymie zmiany nad fiordami

Redakcja

30 listopada 2025 10:02

Kopiuj link
Kościół Katolicki w Norwegii rośnie w siłę? Olbrzymie zmiany nad fiordami

Tendencja jest widoczna szczególnie w dużych miastach i obszarach zurbanizowanych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Coraz więcej młodych Norwegów decyduje się na konwersję do Kościoła Katolickiego. Tendencję notują duchowni w wielu częściach kraju. W tle mogą pojawiać się potrzeby stabilizacji i poszukiwania sensu w zmieniającym się świecie. Motywacje są zróżnicowane i wynikają zarówno z osobistych wyborów, jak i wpływu otoczenia.

W ostatniej dekadzie Kościół Katolicki w Norwegii zanotował wyraźny wzrost liczby wiernych. Od 2015 do 2025 roku liczba członków zwiększyła się z 95 655 do 168 220, co oznacza wzrost o 76 proc. Największy przyrost miał miejsce między 2024 a 2025 rokiem, kiedy liczba wiernych wzrosła o 1 557 osób.

Duchowni podkreślają, że część nowych członków stanowią dorośli, którzy podejmują świadomą decyzję o konwersji. Zjawisko jest szczególnie widoczne w dużych miastach i obszarach silnie zurbanizowanych.
Kosztowna kremacja w Norwegii. Jedno miasto szykuje olbrzymią opłatę

Młodzi szukają wspólnoty

Wśród nowych katolików są również ci, którzy po okresie poszukiwań wybierają katolicyzm jako drogę duchową. Młodzi często trafiają do Kościoła poprzez materiały internetowe, rozmowy z duchownymi oraz kursy przygotowawcze, które notują rekordową frekwencję.

W Oslo liczba uczestników zajęć wzrosła z około 80 do ponad 107 w zaledwie rok. Przyciąga ich wspólnota, możliwość pogłębiania wiary oraz bardziej tradycyjne formy liturgii, w tym msze po łacinie.
Zainteresowanie Kościołem łączy się często z poszukiwaniem stabilności w niepewnych czasach.

Zainteresowanie Kościołem łączy się często z poszukiwaniem stabilności w niepewnych czasach.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Poszukiwanie stabilności w niepewnych czasach

Psychologowie wskazują, że wzrost liczby konwersji może mieć związek z atmosferą społecznej niepewności. Współczesny świat bywa odbierany jako konfliktowy i niestabilny, co skłania część młodych do szukania trwałych ram życiowych.

Religia staje się dla niektórych źródłem przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa, choć – jak podkreślają specjaliści – przyczyny są indywidualne i trudne do jednoznacznej oceny. Zmiana wyznania bywa odpowiedzią na pytania o sens, wartości i miejsce w świecie. Niektórzy dostrzegają też atrakcyjność tradycyjnych wzorców oraz bardziej konserwatywnego podejścia do duchowości.
AI wkracza do szkół szybciej niż przepisy. Uczniowie chcą jasnych zasad korzystania

Nowe miejsca i nowe wspólnoty

W parafiach w całej Norwegii pojawiają się kolejne osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Duchowni mówią o rosnącej frekwencji na mszach i o zwiększonym zainteresowaniu kursami przygotowawczymi.

Wielu nowych wiernych podkreśla, że odnalazło w Kościele przestrzeń do budowania relacji i rozwijania duchowości. Niektórzy, odkrywają w nim miejsce oferujące im jasną strukturę i poczucie ciągłości. Właśnie w takich wspólnotach wielu młodych poszukuje dziś swojej własnej drogi.
