Norweżka uciekła z kwarantanny hotelowej. Oskarża policję

Norweska prawniczka być może będzie reprezentować samą siebie w pierwszym takim procesie w Norwegii. Kobieta po powrocie z zagranicy, mimo okazania służbom stosownych dokumentów, że jej podróż była konieczna, razem z mężem została skierowana na kwarantannę hotelową. Para postanowiła jednak odbyć izolację na swojej farmie, za co policja ukarała ich grzywną, której Norwegowie nie przyjęli.

Tak w dużym skrócie można opisać sytuację, do której doszło pod koniec marca na stołecznym lotnisku Gardermoen. O sprawie jako pierwszy poinformował serwis Dagbladet.

Podróż była niezbędna

68-letnia Marianne Øyen razem z mężem wracali z Wysp Kanaryjskich. Kobieta, jak twierdzi, musiała odbyć podróż, ponieważ woda zalała dopiero co kupione tam mieszkanie. Konieczne było więc spotkanie z deweloperem i oględziny szkód. Dodatkowo tamtejszy bank zablokował jej konto, musiała więc osobiście stawić się w placówce, by wyjaśnić sprawę.



Norwegowie już po wylądowaniu w kraju fiordów mieli przy sobie kilka dokumentów poświadczających istotę podróży. Prawniczka twierdzi jednak, że policja nie poświęciła odpowiednio dużo czasu, by je zweryfikować. Zamiast tego małżeństwo prosto z lotniska miało udać się na kwarantannę hotelową.