Polacy z grzywną za złamanie przepisów kwarantanny hotelowej. „Jej założenia naruszają szereg zasad”

Jak wynika z danych gminy Ullensaker, które udostępniono w okresie weekendu wielkanocnego, czterech Polaków otrzymało grzywny za złamanie obostrzeń. Przyjezdni złamali zasady dotyczące przebiegu kwarantanny hotelowej. Część prawników coraz częściej krytykuje jednak ten element rządowych regulacji i uważa je za nieuzasadnione.

Negatywnie do zasad kwarantanny hotelowej nastawiony jest m.in. Hans Petter Graver, profesor prawa na Uniwersytecie w Oslo. – Pomysł kwarantanny hotelowej w obecnej formie nie jest proporcjonalnym środkiem restrykcji i narusza szereg obowiązujących zasad prawnych – przyznaje prawnik na łamach Dagbladet. Podobnego zdania jest coraz więcej osób. Przed świętami, na łamach Aftenposten, ukazał się artykuł, który porównał osoby przebywające na kwarantannie hotelowej do więźniów, a pracowników hoteli do strażników więziennych. – Zamknięcie w pokoju na 22-23 godziny zasadniczo spełnia kryteria pozbawienia wolności opisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – oceniają prawnicy na łamach Aftenposten.