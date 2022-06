Norweski urząd statystyczny chce zbierać paragony klientów i poszerzyć bazę danych

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) chce nawiązać współpracę z norweskimi sieciami supermarketów, aby zbierać dane na temat zakupów dokonywanych przez konsumentów w kraju fiordów.

SSB oczekuje od NorgesGruppen, Coop, Bunnpris i Remy 1000 udostępnienia paragonów. Nets, firma przetwarzająca osiem na dziesięć płatności w sklepach, również została zobowiązana do przekazania urzędowi szczegółowych informacji o wszystkich transakcjach.

W norweskich sklepach podrożało jedzenie. To największy skok cen od ponad 40 lat

W 2012 roku 3000 gospodarstw domowych napisało szczegółowe listy zakupów w celu obszernego badania konsumpcji w Norwegii. Informacje te były wykorzystywane m.in. do kształtowania polityki podatkowej oraz obliczania wysokości pomocy społecznej i zasiłku na dziecko. Badanie było jednak czasochłonne i miało wiele błędów. W 2013 roku rozpoczęła się więc dyskusja o możliwości pozyskania śladów elektronicznych, które pozostawiają w sklepach konsumenci.

W tym roku Centralne Biuro Statystyczne ponownie chce przeprowadzić badanie na temat konsumpcji, ale papierową książeczkę zastąpi aplikacja do skanowania rachunków. Nowe dane posłużą do poprawy jakości statystyk, które wzbogacą bazę danych. SSB podkreśla, że ​​statystyki mają dotyczyć tylko grup osób, a nie jednostek.

Naruszenie prywatności danych?

SSB już otrzymuje dane o transakcjach, ale są to statystyki na poziomie firmy i nie pozwalają one na identyfikację osobową. Dane o paragonach i transakcjach mogą stać się wspólnym źródłem danych dla wielu analiz. Urząd statystyczny znajduje się teraz w okresie testowym, podczas którego ocenia, jakie informacje należy zbierać i do czego można je wykorzystać.