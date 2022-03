W norweskich sklepach podrożało jedzenie. To największy skok cen od ponad 40 lat

Producenci żywności już jesienią ubiegłego roku i na początku bieżącego ostrzegali, że droższe towary spożywcze odbiją się na domowych budżetach konsumentów. stock.adobe.com/ fot. Tupungato/ tylko do użytku redakcyjnego

Od stycznia do lutego 2022 r. ceny jedzenia i napojów bezalkoholowych w kraju fiordów wzrosły średni o 4,5 proc., podaje najnowszy raport Centralnego Biura Statystycznego (SSB). To największa miesięczna podwyżka od lipca 1981 roku.

– Duży miesięczny wzrost należy dostrzec w związku z corocznymi negocjacjami pomiędzy dostawcami i sieciami. Dostawcy mają możliwość dostosowania cen do sieci spożywczych dwa razy w roku na podstawie udokumentowanych zmian w ich kosztach – mówi cytowany w raporcie Espen Kristiansen z SSB. Rzeczone dostosowywanie cen ma w Norwegii miejsce 1 lutego i 1 lipca.

Producenci żywności już jesienią ubiegłego roku i na początku bieżącego ostrzegali, że droższe towary spożywcze odbiją się na domowych budżetach konsumentów, jednak ceny podstawowych produktów musiały pójść w górę, bo same koncerny borykały się m.in. z rosnącymi kosztami surowców, transportu, drogą energią elektryczną oraz produktami rolniczymi.

Ceny asortymentu wywindowały w lutym również sieci sklepów w Norwegii, tłumacząc, że dostawcy podnieśli koszty swoich usług. SSB dodaje , że także droższy gaz prowadzi do wyższych cen nawozów, co z kolei może wpływać na wartość żywności.

Od lutego 2021 do lutego 2022, czyli rocznej zmiany wskaźnika CPI, ceny żywności wzrosły o 1,4 proc. Przez znaczną część 2021 r. ceny te kształtowały się na niższym poziomie niż rok wcześniej. Pomimo znacznego skoku żywność kosztuje obecnie mniej niż wynosił najwyższy poziom cen jedzenia w Norwegii w 2020 r.

Żywność to jednak nie jedyna kategoria produktów i usług, która podrożała w minionym miesiącu. Wzrost cen dotyczył także m.in. paliwa (o 5,7 proc.), które w lutym kosztowało o 21,2 proc. więcej niż samym miesiącu ubiegłego roku.