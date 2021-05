Norwegowie ruszyli do sklepów monopolowych. Takich kolejek nie było od początku pandemii

W szczytowym punkcie sklepy Vinmonopolet obsługiwały niemal 50 tys. klientów na godzinę. wikimedia.org/ fot. Shyamal/ https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

30 kwietnia państwowa sieć sklepów monopolowych sprzedała łącznie 930 tys. litrów alkoholu, co stanowi najwyższy wynik w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku w historii, informuje Vinmonopolet w komunikacie prasowym z 5 maja.

Tego samego dnia sieć obsłużyła 333 tys. klientów, a to z kolei najwięcej w ciągu jednego dnia od zamknięcia społecznego Norwegii, czyli 12 marca ubiegłego roku. Teraz Vinmonopolet prosi konsumentów o rozwagę w planowaniu zakupów alkoholowych przed nadchodzącymi majowymi świętami.

Ludzie zaczynają odpuszczać? Choć Vinmonopolet sprzedał w ostatnim tygodniu kwietnia br. mniej produktów niż w analogicznym tygodniu 2020, 30 kwietnia w sklepach było o 20 proc. więcej klientów niż w tym samym dniu ubiegłego roku, pisze sieć. W szczytowym punkcie tego dnia sklepy Vinmonopolet obsługiwały niemal 50 tys. klientów na godzinę, podczas gdy podczas świątecznych wyprzedaży w zeszłym roku poziom ten wyniósł 44 tys.

Mimo że – zdaniem Vinmonopolet – klienci wzorowo planowali zakupy na Boże Narodzenie i Wielkanoc, to przed Świętem Pracy celebrowanym 1 maja tym razem przed sklepami z alkoholem pojawiły się ogromne kolejki. Zarządcy państwowej sieci z napojami wyskokowymi martwią się, że mieszkańcy Norwegii są już zwyczajnie zmęczeni środkami kontroli i bardziej spontanicznie podchodzą do kwestii zakupów.

Już w maju 2020 mówiono o ogromnym wpływie koronawirusa na sprzedaż mocniejszego alkoholu w Norwegii. Źródło: MojaNorwegia

Tak najlepiej robić zakupy przed świętami Vinmonopolet uczula jednak, że w najbliższym czasie w kalendarzu kraju fiordów pojawią się jeszcze dwie czerwone kartki: Wniebowstąpienie Pańskie (Kristi Himmelfart) 13 maja i święto narodowe Grunnlovsdagen (Dzień Konstytucji) 17 maja. Zwykle przed tymi dniami zakupy w sklepach monopolowych zyskują na popularności, ale Vinmonopolet nie chce dopuścić do sytuacji z końcówki kwietnia i apeluje, by zachować rozwagę. Co radzi sieć?

Przede wszystkim zachęca ludzi do zachowania odległości dwóch metrów w sklepach, jak również w kolejkach na zewnątrz. Podczas gdy utrzymanie porządku zgodnego z zasadami kontroli infekcji w sklepach nie stanowi problemu, to obszar poza sklepami budzi już zmartwienie. Vinmonopolet prosi, by klienci zakładali na twarz maseczki ochronne.

Sieć zachęca do robienia zakupów w dni inne niż piątek i sobota, najlepiej rano. Do sklepu lepiej wybrać się samemu i przed wyjściem sprawdzić frekwencję w danym punkcie Vinmonopolet za pośrednictwem specjalnej sygnalizacji na stronie sieci. Jeśli chodzi o zakupy online, cieszą się one takim wzięciem, że Vinmonopolet nie gwarantuje dostawy na czas.