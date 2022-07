Norwegowie pracują nad czujnikami dla robotów do zbierania truskawek. Będą umiały rozpoznawać smak

Trwa norweski sezon truskawkowy. Obecnie wszystkie owoce zbiera się ręcznie, ale za kilka lat roboty mogą wyręczać ludzi w pracy. Naukowcy z firmy Nofima są w trakcie opracowywania czujników, które umożliwią pomiar dojrzałości truskawek, i na ich podstawie maszyny będą wybierać te gotowe do zerwania.

Tu właśnie wkraczają tak zwane metody spektroskopowe, czyli oparte np. na widmach światła. Wykorzystują one technologie pozwalające „zobaczyć” chemię w każdej pojedynczej truskawce, a na podstawie tych informacji można już zmierzyć np. ilość cukru i kwasu w owocu. Jednocześnie metody te pozwalają w ogóle nie ingerować w strukturę truskawek i ich nie niszczą.

Brakuje pracowników do zbierania plonów: Norwegowie nie chcą zająć miejsca imigrantów

Coraz większą część rynku przejmują importowane truskawki, dlatego norwescy hodowcy chcą być konkurencyjni. Wierzą, że do sukcesu może się przyczynić automatyzacja zbiorów, która jednocześnie pozwoli zaoszczędzić sporo kosztów. Ponadto plantatorzy narzekają, że coraz trudniej znaleźć im wystarczającą liczbę chętnych do pracy, więc rewolucyjnym rozwiązaniem mogą się okazać właśnie roboty.

Nie dość, że nie robią sobie przerw, mogą pracować cały dzień – dzięki temu stanowią nadzieję dla przyszłości rolnictwa i jednocześnie postrach pracowników sezonowych, których miałyby zastąpić. Roboty do zbierania truskawek wyposażone w technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję już cieszą się powodzeniem w branży, również w Norwegii.

Nie tylko wygląd zewnętrzny

Również hiszpański start-up MiFood dostarcza swoje roboty do zbierania owoców firmom na całym świecie, aby pomóc rolnikom w ich codziennych czynnościach. Produkt Hiszpanów ma zmechanizowane ramię do chwytania np. truskawek, winogron, jabłek czy pomarańczy. Robot jest wyposażony w system wizyjny 3D i identyfikuje każdy owoc. Wykorzystuje system sztucznej inteligencji do porównywania ich w czasie rzeczywistym z bazą danych dostarczaną przez samych producentów, zawierającą obrazy owoców o wymaganych cechach koloru, dojrzałości lub wielkości.