Wysoka cena truskawek: przez pandemię brakuje osób do zbierania owoców

Mniejsze zbiory oznaczające wyższą cenę na sklepowych półkach. Fot. Pexels

Koronawirus pokrzyżował plany plantatorów truskawek. Przez ograniczoną liczbę pracowników sezonowych, tegoroczne zbiory są zdecydowanie mniejsze. Efekty widać już na sklepowych półkach. Półkilogramowe opakowanie letnich owoców jest o 10 NOK droższe niż w ubiegłym roku.

O wyższych cenach poinformowali plantatorzy oraz przedstawiciele najpopularniejszych sklepów spożywczych w Norwegii. Głównym powodem tegorocznych wyższych cen jest koronawirus. Plantacje nie mają dużego dostępu do osób zbierających truskawki, przez co plony są zdecydowanie mniejsze. Półkilogramowe opakowanie truskawek kosztuje obecnie około 60 NOK. W ubiegłym roku było to około 50 NOK.

Rolnicy wynajmują samoloty, by uratować plony Per Isingrud jest jednym z norweskich potentatów truskawek. Na pole w Kløfta zatrudniał co roku setki pracowników sezonowych. Przez pandemię działanie to zostało utrudnione. W czerwcu udało mu się sprowadzić zbieraczy z Wietnamu, Tajlandii i Polski. – Z czasem problem częściowo się rozwiązał. Pracownicy zaczynają jednak pracę z opóźnieniem, bo odbywają 10-dniową kwarantannę – stwierdził Isingrud w rozmowie z Nettavisen.

W pierwszych dniach czerwca Isingrud wraz z trzema innymi plantatorami wyczarterował samolot, który pozwolił sprowadzić do Norwegii wspomnianych pracowników sezonowych. Wzrosły przez to koszty uzyskania zbieraczy. Sprowadzenie jednego rolnicy wycenili na 7 458 NOK.



Przez problemy plantatorów może dojść do wahań cen truskawek. W ubiegłym roku kosztowały one średnio 49,90 NOK w czerwcu i 39,90 NOK w lipcu. Nie wiadomo, czy tegoroczne wysokie kwoty za opakowanie ulegną zmianie.