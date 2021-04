Brakuje pracowników do zbierania plonów: Norwegowie nie chcą zająć miejsca imigrantów

Rolnicy zajmujący się uprawą owoców przeżywają kryzys. Zamknięcie granic uniemożliwiło im zatrudnianie nowych pracowników sezonowych. Jeżeli sytuacja na rynku nie ulegnie poprawie, część plonów zostanie zniszczona.

Problem dotknął właścicieli plantacji truskawek. W ciągu kilku miesięcy owoce będą dojrzałe. Możliwe, że pozostaną niezebrane i nie trafią do norweskich sklepów. – Próbowałem zatrudnić do pracy Norwegów, ale niewielu było chętnych. Jeśli nie uda pozyskać się więcej osób, nie będę zajmował się zbieraniem w tym roku – informuje jeden z plantatorów w rozmowie z Drammens Tidende. Plantator oszacował, że rocznie produkuje około 150 ton truskawek. W ciągu najbliższych miesięcy część z nich może zostać zniszczona.

Wysokość zasiłku wyższa od wypłaty