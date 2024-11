Norwegowie polują na promocje podczas Black Week: wydadzą średnio prawie 5000 koron

Sześciu na dziesięciu respondentów rozpoczyna świąteczne zakupy w czasie tzw. Czarnego Tygodnia, wynika z badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Konfederacji Norweskich Przedsiębiorstw (Virke). Z tej okazji Norwegowie wydadzą w sklepach średnio 4800 koron. Coraz więcej osób w trakcie kampanii korzysta z zakupów online.

Mimo wszystko zaufanie do rabatów maleje, a dla klientów ważniejsze niż kiedykolwiek jest obecnie sprawdzanie historii cen. Nowe przepisy nakładają na sklepy obowiązek podawania najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed rozpoczęciem kampanii. Ostrzega się jednak konsumentów, że w dalszym ciągu mogą pojawić się niejasności co do tego, co jest przedstawiane jako „cena przedwyprzedażowa”.