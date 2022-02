Norwegowie korzystają z otwartych granic: zakupy w Szwecji bliskie poziomowi sprzed pandemii

Handel transgraniczny już zbliża się do poziomu sprzed pandemii. Wskazują na to rosnące obroty szwedzkich supermarketów, które tydzień po zniesieniu ograniczeń przez norweski rząd zarobiły miliony koron, oraz ruch na popularnych przejściach granicznych.

Dane z Państwowego Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen) pokazują, że w miniony weekend w Svinesund zarejestrowano 34 tys. przejazdów do Szwecji. W porównaniu do analogicznego weekendu w 2019 r. (w siódmym tygodniu roku) jest to wynik mniejszy tylko o 5200, pisze NRK.

Dla norweskich sklepów to problem

Ożywienie handlu transgranicznego to wyzwanie dla norweskich przedsiębiorców. Podczas pandemii mieszkańcy kraju fiordów byli zmuszeni korzystać z lokalnych sklepów i centrów handlowych, co przyczyniło się do wzrostu dochodów i stworzenia nowych miejsc pracy. Jeśli wrócą dawne nawyki zakupowe Norwegów, mogą one jednak zostać zlikwidowane. Środowisko biznesowe proponowało jesienią ubiegłego roku, gdy tymczasowo ułatwiono handel transgraniczny, by obniżyć podatki m.in. na tytoń, alkohol i pozostałe napoje.