Norwegia zyskała 6 000 000 000 koron. Wstrzymanie handlu transgranicznego wzbogaciło skarb państwa

Wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa restrykcje wjazdowe między Szwecją a Norwegią, a co za tym idzie zastój w handlu transgranicznym, przyniosły dodatkowy zysk. Do skarbu państwa trafiło 6 miliardów koron, głównie z podatku od alkoholu i tytoniu. Norwegowie nie mogli robić tańszych zakupów w Szwecji, więc chcąc nie chcąc pieniądze musieli wydawać u siebie.

W 2020 do budżetu wpłynęło w sumie 33,72 mld koron z podatku od alkoholu, tytoniu, słodyczy, napojów bezalkoholowych i opakowań plastikowych, w połowie marca poinformował serwis VG, powołując się na dane Urzędu Administracji Publicznej i Zarządzania Finansami (DFØ). W porównaniu do 2019, kiedy to skarb państwa zarobił na tych artykułach 27,7 mld NOK, to wzrost wpływów o ponad 6 mld koron. Na taki stan rzeczy wpłynęło bez wątpienia ograniczenie handlu przygranicznego - Norwegia najwięcej zyskała ze sprzedaży alkoholu i tytoniu, w które do tej pory Norwegowie masowo zaopatrywali się w Szwecji.

Zakaz przygranicznych zakupów = zysk