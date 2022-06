Norwegom zabraknie prądu? Najnowszy raport nie pozostawia złudzeń

Urząd Zasobów Wodnych i Energii (NVE) opublikował nowy raport poświęcony potrzebom energetycznym Norwegii. Wynika z niego, że do 2030 roku zużycie energii w kraju fiordów wzrośnie nawet o sześć gigawatów. Spodziewany wzrost produkcji zaspokoi jedynie 10 proc. wskazanej wartości.

– Z analizy wynika, że do 2030 roku zapotrzebowanie na energię w Norwegii wzrośnie od dwóch do sześciu gigawatów. W tym samym okresie spodziewamy się jedynie umiarkowanego wzrostu produkcji o 0,6 gigawatów – czytamy w raporcie NVE. Dokument został przesłany do Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii 18 maja. Ma przysłużyć się stworzeniu zrównoważonej prognozy rozwoju sektora energetycznego w Norwegii.

Urząd zwraca uwagę, że rozwiązaniem problemu może być rozwój nie tylko krajowego, ale także skandynawskiego i północnoeuropejskiego sektora energetycznego. Bliska współpraca z krajami nordyckimi miałaby pozytywnie działać na rynek wszystkich państw tego regionu. – Bliższe połączenie między Norwegią a sąsiednimi krajami zapewni nam energię w trakcie suszy i pozwala nam importować energię w trudnej sytuacji na rynku. To ważne zabezpieczenie dla norweskiego systemu elektroenergetycznego – czytamy w raporcie. W przyszłości do współpracy miałyby zostać zaproszone pozostałe państwa Europy Północnej, proponuje NVE.

Norweska energetyka z problemami

Analitycy NVE zwracają uwagę, że pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian będzie modernizacja norweskiego systemu energetycznego. Z raportu wynika, że nie jest on dostosowany do nadchodzącej sytuacji. – W przyszłości ważne będzie lepsze monitorowanie i uelastycznienie systemu. Dotyczyć to powinno zarówno produkcji energii, jak i konsumpcji prądu – podkreślił dyrektor Kjetil Lund. Eksperci urzędu przyznają jednak, że nie jest pewne, czy proponowane zmiany zostaną wprowadzone w ciągu nadchodzących ośmiu lat.