Cena prądu w południowej Norwegii spadła poniżej jednej korony: to pierwszy raz w tym roku

Mieszkańcy południowych regionów kraju fiordów obserwują gwałtowny spadek cen prądu. W czwartek 26 maja zapłacą za kilowatogodzinę średnio 52,27 øre. To najniższa kwota od jesieni 2021 roku.

Tajemnicza obniżka cen

Jak komentuje John Brottemsmo, analityk rynku energetycznego z Kinect Energy, nagły spadek cen prądu jest trudny do wyjaśnienia. – Nie wiem, dlaczego ceny tak bardzo spadły. Narzędzia analityczne nie wskazują nic, co mogłoby wyjaśnić tak nagły spadek. Możemy mieć nadzieję, że taka sytuacja utrzyma się, ale ja w to nie wierzę – stwierdził na łamach E24.