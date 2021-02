Norwegian na szczycie, SAS zaraz za nim. To na te firmy konsumenci skarżyli się najczęściej

Co dziesiąty telefon do Rady Konsumentów (Forbrukerrådet) dotyczył w 2020 roku problemów z załatwieniem sprawy w związku z pandemią koronawirusa. Dwa razy więcej zażaleń niż w 2019 tyczyło sie trudności z odzyskaniem pieniędzy za odwołany lot. Na szczycie listy firm, na które skarżyli się konsumenci, znalazły się się linie Norwegian oraz SAS.

Na te firmy konsumenci skarżyli się najczęściej w 2020 roku: Norwegian Air Shuttle ASA, SAS, Ticket Feriereiser AS, KLM, Travellink NUF, Ving Norge AS, SATS AS, Hurtigruten AS, Elkjøp Norge AS, TUI Norge AS. Na liście, oprócz linii lotniczych, znalazły się m.in. biura podróży. - Doświadczenie z 2020 roku pokazuje, że to naturalne, gdy pojawia się dyskusja, czy bezpieczna jest płatność z góry za wycieczkę w biurze podróży - kwestionuje Rada ds. Konsumentów.