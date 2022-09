Norwegia nie chce likwidować farm wiatrowych mimo nieważnej koncesji. Saamowie dalej walczą o swoje prawo

Parlament Sami wielokrotnie zwracał się do państwa o zaprzestanie eksploatacji farm wiatrowych. stock.adobe.com/licencja standardowa

Chociaż Sąd Najwyższy orzekł, że koncesja na energetykę wiatrową w Fosen jest nieważna, rząd rozpoczął nowe dochodzenie w sprawie wpływu elektrowni na tereny wypasu reniferów i chce ją utrzymać.

W liście do parlamentu Samów z 25 czerwca Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii wyjaśniało, że chce pogodzić zarówno interesy saamskich hodowców, jak i zapewnić źródło energii wiatrowej w regionie.

Parlament Sami wielokrotnie zwracał się do państwa o zaprzestanie eksploatacji farm wiatrowych po tym, jak Sąd Najwyższy jesienią ubiegłego roku uznał ​​koncesję na energetykę wiatrową w Fosen za nieważną. Zgodnie z orzeczeniem obecność i działanie 151 turbin na terenie używanym przez hodowców reniferów to łamanie samskiego prawa. Sąd nie zdecydował jednak, co stanie się z farmami wiatrowymi.