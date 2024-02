Norwegia niczym Las Vegas? Szybkie śluby hitem w Dniu Zakochanych

Na stronie dziennika Dagbladet można obejrzeć filmik z jednym z tegorocznych, walentynkowych ślubów. Para w średnim wieku rzeczywiście wygląda, jakby weszła do kościoła spontanicznie, prosto z ulicy. Kobieta nie ma na sobie typowej sukni ślubnej, tylko ładną, ale całkiem zwykłą sukienkę, w której mogłaby pójść nawet do pracy. Wszystko zajęło 15 minut. Nie był to przy tym pierwszy ślub tej konkretnej pary – mają za sobą ślubną przygodę w Vegas, która nie mogła zostać uznana za ważną w Norwegii… o czym zakochani dowiedzieli się po długim czasie. W tym roku, po trzynastu latach od nieważnego ślubu w Ameryce, skorzystali z okazji, by wreszcie zalegalizować swój związek na sposób tak bardzo amerykański, jak to tylko nad fiordami możliwe. Udało się uporać się ze wszystkimi przygotowaniami, mimo że ostateczną decyzję o ślubie podjęli zaledwie sześć dni przed walentynkami.