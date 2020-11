Norwegia: kwarantanna i testy na koronawirusa. Zbiór aktualnych przepisów

Z wymogu przedstawienia negatywnego wyniku testu zwolnieni są:

- cudzoziemcy mieszkający w Norwegii, posiadający zezwolenie na pobyt lub prawo do pobytu- cudzoziemcy podróżujący przez Norwegię w ramach tranzytu (pasażerskiego, towarowego), a także cudzoziemcy, którzy regularnie przyjeżdżają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii w celu podjęcia pracy lub nauki, z wyjątkiem personelu medycznego, który przebywa poza Norwegią dłużej niż siedem dni- cudzoziemcy ubiegający się o azyl i uchodźcy- cudzoziemcy, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy chorowali na covid-19 i są w stanie to udokumentować - historia choroby powinna być, jak informuje rządowa strona , udokumentowana zaświadczeniem zawierającym: wynik badania (w języku: norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim) i metodę, a także dane osobowe i datę pobrania próbki. Obecnie zalecaną metodą laboratoryjną jest tylko rt-PCR dla SARS-CoV-2- cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w ramach imigracji rodzinnej- dyplomaci, a także cudzoziemcy zaproszeni przez władze Norwegii do udziału w negocjacjach międzynarodowych oraz wchodzący w skład delegacji przyjeżdżających do Norwegii zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami- personel wojskowy przybywający do Norwegii transportem niekomercyjnym- cudzoziemcy, których obecność w kraju fiordów jest niezbędna, by utrzymać działanie krytycznych funkcji społecznych (dotyczy np. służb bezpieczeństwa, ratunkowych)